تمديد حالة الطوارئ 60 يوما فى بيرو بسبب انفجار بركان أوبيناس.. فيديو

فاطمة شوقى

مددت السلطات البيروفية حالة الطوارئ لمدة 60 يوما آخرين بسبب انفجار جديد شهده بركان أوبيناس في بيرو ، وأفادت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في بيرو (Senamhi) أن سرعة الرياح ستتراوح بين 15 و18 كيلومترًا في الساعة في اتجاه الشمال الغربي.

وأشارت صحيفة "التيمبو" التشيلية إلى أنه في 5 يوليو، أعلن مجلس وزراء بيرو حالة الطوارئ في سبع مناطق بالقرب من البركان العملاق، سارية المفعول لمدة 60 يومًا، وتم تمديدها في 2 سبتمبر لمدة شهرين آخرين.

وينطبق هذا الإجراء على مناطق كولاكي، وتشوجاتا، وإيتشونيا، ولوكي، وماتالاكي، وأوبيناس، ويونجا في مقاطعات جنرال سانشيز سيرو بسبب خطر الثوران الوشيك.

وتنص حالة الطوارئ على أن حكومة منطقة موكيغوا والحكومات المحلية، بالتنسيق مع المعهد الوطني للدفاع المدني (INDECI)، سيتعين عليها تنفيذ التدابير والإجراءات استجابة لهذه الظاهرة لحماية الأرواح البشرية والموارد المادية.

وأشار إلى أن 1741 شخصا و722 منزلا يتعرض للتضرر لعملية ثوران بركانى جديد، والتى فى ذلك الوقت بالسلطات الإقليمية إلى تغيير مستوى الإنذار البركانى.

ويشير الخبراء إلى أنه يوجد في بيرو أكثر من 400 بركان ، منها أوبيناس وسابانكايا ، والأخير في أريكويبا ، لا تزال في طور الانفجار ، في حين أن خمسة أخرى نشطة ، بما في ذلك ميستي وهواينابوتينا وتيكساني ويوكاماني وتوتوباكا.

في سبتمبر 2019 ، وصل الرماد الذي أطلقه نهر أوبيناس ، الذي يقع على بعد أكثر من 1100 كيلومتر جنوب ليما ، إلى البلدة التي تحمل الاسم نفسه بعد تسجيل ثلاثة انفجارات غطت حتى ستة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي بطبقة مليمتر واحد.