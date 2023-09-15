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تعطل حركة المرور والسفر وإغلاق المترو في إسبانيا بسبب الفيضانات.. فيديو

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 04:54 م
تعطل حركة المرور والسفر وإغلاق المترو في إسبانيا بسبب الفيضانات.. فيديو عاصفة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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ضربت عاصفة شديدة مدينة مدريد الإسبانية في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مما تسبب في فيضانات عارمة وتعطيل حركة السفر.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، إنه تم إغلاق الطريق السريع M-40 جزئيًا بينما تعطلت خدمة المترو على عدة خطوط.

كما تم الإبلاغ عن فيضانات على الطريق السريع A-2 ومحطة سكة حديد لا جارينا في الكالا دي إيناريس، شمال شرق مدريد.

 


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