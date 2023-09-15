تعطل حركة المرور والسفر وإغلاق المترو في إسبانيا بسبب الفيضانات.. فيديو

كتب عبد الوهاب الجندى

ضربت عاصفة شديدة مدينة مدريد الإسبانية في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مما تسبب في فيضانات عارمة وتعطيل حركة السفر.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، إنه تم إغلاق الطريق السريع M-40 جزئيًا بينما تعطلت خدمة المترو على عدة خطوط.

كما تم الإبلاغ عن فيضانات على الطريق السريع A-2 ومحطة سكة حديد لا جارينا في الكالا دي إيناريس، شمال شرق مدريد.