تعرف على موعد وصول أول قطار إقليمى ضمن شبكة القطارات السريعة بمصر

كتب سيد الخلفاوى

بدأت الشركة المصنعة للقطارات المصرية السريعة، فى شحن أول قطار سريع لمصر من نوع desiro hc والذي سيعمل ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الجارى تنفيذه في مصر، على أن يصل مصر الشهر القادم.

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن ورشة القطار السريع تستقبل أول قطار إقليمى للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في النصف الثاني من الشهر القادم على أن يتوالى وصول باقي قطارات المشروع تباعا وفقا للجدول المخطط، حيث يشتمل الخط الأول من الشبكة على ( 15 قطارا سريعا ، 34 قطارا إقليميا ، 14 جرار بضائع ).

وتساهم شبكة القطارات السريعة في خلق محور لوجيستى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، حيث أطلقت شركة هاتشيسون الصينية عليه محور ( السخنة - الدخيلة ) اللوجيستي وأطلق عليه بعض الخبراء قناة سويس جديدة على القضبان بالإضافة إلى ربط المناطق الصناعية ( مناطق الإنتاج ) بالموانئ البحرية ( مراكز التصدير) وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة، كما أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط وكذلك ستساهم في الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة بالاضافة إلى الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر ( أبو طرطور – قنا – أسوان ) بموانئ التصدير .

تساهم شبكة القطار الكهربائي السريع في الحد من التلوث البيئى الناتج عن تشغيل جرارات الديزل حيث ينتج عن الجرار الديزل الواحد حوالي 2 مليون طن من الإنبعاثات الكربونية سنوياً لافتا الى محدودية طاقة الشبكة الحالية (الديزل ) بنقل 2 مليون راكب يومياً و 13 مليون طن بضائع سنوياً عام 2030 وعدم قدرتها على استيعاب اكثر من ذلك مما إستلزم إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستساهم في الربط السككى مع دول الجوار ( مع السودان من أبو سمبل حتى وادي حلفا - مع ليبيا من مطروح / السلوم حتى بني غازي ) وكذلك خلق الآلاف من فرص العمل للشباب

جدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها تتكون من 3خطوط بإجمالي أطوال 2000 كم ويبلغ طول الخط الأول من الشبكة (السخنة/ العلمين /مطروح ) 675 كم ويشتمل على (21 ) محطة وعدد( 1) مركزاً للتحكم والسيطرة.