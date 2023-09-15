تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على جثة مسن فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسن داخل مسكنه في بولاق الدكرور، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة مسن داخل شقته، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.