وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن، الخميس، "خطة الجمهوريين الاقتصادية التي تعتمد على خفض الضرائب على الأثرياء"، بأنها "فاشلة ولن تنجح".
وأوضح بايدن أن خطته الاقتصادية تقوم من الأساس على توفير المزيد من الوظائف، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من الأساس وأن الطبقة الوسطى عاملها أساسي.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي بشأن الوضع الاقتصادي، أن اقتصاد الولايات المتحدة هو الأقوى في العالم، لافتاً إلى أن "الخصوم (الجمهوريين) ما زالوا يهاجمون خطته".
وأوضح بايدن أن خطته الاقتصادية "وفرت أكثر من 30 مليون وظيفة خلال عامين فقط"، مؤكداً أنها تعمل على "حماية الأمن المالي للولايات المتحدة"
بايدن: خطة الجمهوريين الاقتصادية "فاشلة ولن تنجح"الجمعة، 15 سبتمبر 2023 01:19 ص
الرئيس الأمريكى جو باريدن
وكالات
وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن، الخميس، "خطة الجمهوريين الاقتصادية التي تعتمد على خفض الضرائب على الأثرياء"، بأنها "فاشلة ولن تنجح".
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وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن، الخميس، "خطة الجمهوريين الاقتصادية التي تعتمد على خفض الضرائب على الأثرياء"، بأنها "فاشلة ولن تنجح".
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