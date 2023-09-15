اليوم السابع.. بنى سويف تحصل على نصيب الأسد من المشروعات القومية

تناول عدد "اليوم السابع" الصادر صباح السبت، عدد من الملفات والتغطيات الخاصة، كان في مقدمتها ملف عن المشروعات التنموية التي غيرت وجه الحياة في محافظة بنى سويف ورسمت البسمة على وجوه الأهالى، وجاء الملف تحت عنوان: "بنى سويف تحصل على نصيب الأسد من المشروعات القومية في الجمهورية الجديدة".

وإلى أهم أبرز العناوين:

◄ بنى سويف تحصل على نصيب الأسد من المشروعات القومية في الجمهورية الجديدة.. محورا عدلى منصور والفشن الحر شرايين التنمية.. الكورنيش والممشى السياحى مقصد الرحلات النيلية.. تنفيذ مرحلتين بالمستشفى التخصصى والانتهاء من «إهناسيا».. والجامعة الأهلية طفرة تعليمية

◄ محافظات الصعيد تحظى بأولوية فى الاستفادة من «حياة كريمة».. هشام آمنة يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد التصنيع الزراعى والتكتلات الاقتصادية وإنشاء مجمع صناعات رمان بأسيوط

◄ منتخب الطائرة يحصد لقب بطولة أفريقيا.. يمنى عياد تتأهل للأولمبياد بالملاكمة.. سارة سمير تتوج بذهب الأثقال.. مازن هشام يطيح بالشوربجى فى الإسكواش.. وإنجاز لسيدات تنس الطاولة

◄ حرب أكتوبر.. دراما وروايات وأشعار خالدة لتوثيق ذكرى النصر

◄ القطن المصرى يستعيد عرشه عالميا.. التوسع فى زراعته وبدء حصاد 255 ألف فدان فى 18 محافظة.. كفر الشيخ تتصدر وجه بحرى.. الفيوم الأولى على الصعيد.. وماكينات مصنع غزل 4 بالمحلة تدور وتبدأ التصدير لأوروبا والخليج

◄ وزير الدفاع يشهد المرحلة الختامية للتدريب المصرى الأمريكى المشترك «النجم الساطع 2023»

◄ بعد افتتاح رئيس الوزراء المعرض الرئيسى بالقاهرة.. خصومات تصل لـ50% بـ «أهلا مدارس».. معرض رئيسى بعاصمة كل محافظة و108 معارض فرعية بالمدن الرئيسية.. ووزير التموين: لأول مرة توفير الكتب الخارجية والنظارات الطبية