وقالت السفيرة النرويجية -في تصريحات صحفية اليوم- إن الهند والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة -التي تضم النرويج وأيسلندا وسويسرا و ليتشتينستاين- ستستأنفان الجولة القادمة من المفاوضات بشأن اتفاقية للشراكة التجارية والاقتصادية خلال الشهر القادم، وإن هناك آمال في أن يتم التوصل قريبا فيما يتعلق بهذا الشأن.

وأضافت السفيرة النرويجية قائلة "إن النرويج تتفاوض مع مجموعة دول الرابطة بشأن التوصل لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند، وإننا نأمل أن يتم التوصل لهذا الاتفاق قريباً لأن هذا يعني أن كثيرًا من الشركات النرويجية ستتجه إلى الهند لعرض المزيد من الحلول الخضراء على الهند".

وفيما يتعلق بإعلان دلهي الذي أصدرته مجموعة العشرين مؤخراً، قالت السفيرة النرويجية "إنني أقدم التهنئة إلى الحكومة الهندية على نجاحها في تحقيق إجماع بشأن هذا الإعلان لأنه إنجاز كبير، ولقد عمل أعضاء المجموعة بجدية من أجل تحقيقه، وهناك رسائل كبيرة بشأن مكافحة آثار التغير المناخي ، وهذا يعتبر أمرا طيباً جداً يقتضي أن نوجه التهنئة إلى الهند بشأنه".

ونوهت السفيرة النرويجية لدى الهند إلى أن الاقتصاد الهندي ينمو بسرعة، وأعربت عن أملها فى أن يتم تحقيق النمو الأخضر، مشيرة إلى أن بلادها تؤيد هذا النمو.