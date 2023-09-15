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المفوضية الأوروبية تشغل "التريكو" أثناء كلمة رئيستها بالاتحاد الأوروبى.. فيديو

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 06:37 م
المفوضية الأوروبية تشغل "التريكو" أثناء كلمة رئيستها بالاتحاد الأوروبى.. فيديو المفوضية الأوروبية إيلفا يوهانسون
كتب عبد الوهاب الجندى

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر المفوضية الأوروبية، إيلفا يوهانسون، وهي تقوم بشغل "التريكو" أثناء كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول الوضع في الاتحاد الأوروبي.

وكتب زعيم الحزب الفرنسي باتريوت فلوريان فيليبو على منصة إكس: "كانت أورسولا فون دير لاين مملة للغاية في خطابها عن حالة الاتحاد هذا الصباح، لدرجة أن أحد مفوضيها فضل الحياكة أثناء حديثها، هؤلاء الأشخاص الذين يتقاضون أجوراً زائدة هم الذين يقررون حياتنا! إنه لأمر مدهش".


المفوضية الأوروبية

إيلفا يوهانسون

الاتحاد الاوروبي

اوروبا

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