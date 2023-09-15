المجلس العسكرى فى بوركينا فاسو يأمر الملحق العسكرى بالسفارة الفرنسية بمغادرة البلاد

وكالات

دعا المجلس العسكرى فى بوركينا فاسو الملحق العسكرى بالسفارة الفرنسية بمغادرة البلاد، بحسب سكاى نيوز.

ووصلت وحدات من جيش بوركينا فاسو إلى النيجر ضمن إطار شراكة بين البلدين للتدريب، وتطوير قدرات قوات البلدين في مجال مكافحة الارهاب.

وقال المجلس العسكري الحاكم في النيجر، إن انتشار وحدات جيش بوركينا فاسو في النيجر ليست موجهة ضد محموعة إيكواس.

وفي أغسطس الماضي، أعطى الانقلابيون العسكريون في النيجر الضوء الأخضر لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي للتدخل في النيجر "في حال تعرضت لعدوان"

وجاء هذا الإعلان في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا رومبا ونظيرها المالي عبد الله ديوب لنيامي حيث استقبلهما الرجل القوي الجديد في البلاد الجنرال عبد الرحمن تشياني.