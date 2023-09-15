القومى للمرأة ببنى سويف: تنفيذ 3825 زيارة ضمن حملات طرق الأبواب "بلدى أمانة"

قالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف، أن المجلس مستمر فى تنفيذ الحملة السادسة من ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عدد 24208 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى وأحياء مراكز المحافظة علي التوازي بمراكز اهناسيا وسمسطا وببا وناصر بعدد 3825 زيارة.
وأضافت نرمين محمود، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.
وأوضحت نرمين محمود، أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى 1 أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.
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