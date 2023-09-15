القبض على سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا فى الدقهلية

كتب – أحمد عبد الهادى

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة البحيرة) بإدارة كيان تعليمى"غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخاذها من مقر الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات جامعية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج وتمكنت خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إستهدافها وضبطها، وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليه تم ضبط (عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد إجتيازهم دورات تدريبية فى مجالات مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية وبعضها ممهور بخاتم شعار الجمهورية "المقلد" - عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية - مجموعة كبيرة من أوراق الدعاية للأكاديمية والمجالات الدراسية بها فى تخصصات مختلفة - عدد ۲ أكلاشيه بإسم الأكاديمية - مجموعة من الكتب والمناهج الدراسية للمواد التى يتم تدريسها بالأكاديمية - عدد 3 هواتف محمول"بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على رسائل نصية ومحادثات صوتية بين المتهمة وآخرين تفيد نشاطها الإجرامى" - عدد 2 جهاز لاب توب وجهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على صور الشهادات المضبوطة والعديد من الملفات الخاصة بنشاط الأكاديمية" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطها الإجرامى).

بمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.