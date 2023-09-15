اليوم السابع
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الجمعة، 15 سبتمبر 2023 05:54 ص
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العثور على جثمان مسن فى حالة تحلل داخل مسكنه بالمنصورة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 05:52 ص
العثور على جثمان مسن فى حالة تحلل داخل مسكنه بالمنصورة إسعاف - أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على مسن متوفى داخل منزله بمدينة المنصورة، وتبين أن الجثمان لمتوفي منذ أكثر من أسبوع، وجثته في حالة تحلل وتنبعث منها رائحة كريهة، وتم نقله لمشرحة مستشفى المنصورة الدُّوَليّ تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بانبعاث رائحة كريهة من داخل وحدة سكنية بشارع عبد السلام عارف دائرة القسم.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وفاة مالك الوحدة ويدعى أسامة م.م.س، 71 عاما، منذ اكثر من أسبوع، وعثر على جثمانه في حالة تحلل.
 
وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدُّوَليّ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.
 
 
 
 
 

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