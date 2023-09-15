الصحة: خلال أيام وصول شحنة من لقاحات الأنفلونزا تتضمن 100 ألف جرعة لمصر

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الوضع الوبائى لكورونا مستقر مشيرة إلي أنه سيتم توفير 100 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا قريبا فى الأسواق.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة: هناك شحنه من لقاح الانفلونزا ستصل مصر خلال أيام قادمة من كوريا مضيفا أن اللقاح آمن وفعال ويخضع لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وتابع : تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا «كوفيد 19» بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،أن جميع المتحورات المنتشرة حالياً تنتمي إلى المتحور أوميكرون ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة .

وتابع «عبدالغفار» إن الوزارة تتابع الموقف الوبائى للفيروسات التنفسية، بما فيها كوفيد-19، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتينى للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة فى المستشفيات،