اليوم السابع
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الصحة العالمية: ليبيا تحتاج لزيادة الإمدادات الطبية العاجلة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 11:00 ص
الصحة العالمية: ليبيا تحتاج لزيادة الإمدادات الطبية العاجلة إعصار دانيال
كتبت أمل علام

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قال ريك برينان، مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك حاجة ماسة لزيادة الإمدادات الطبية بشكل عاجل للغاية فى العديد من المناطق بليبيا بما فى ذلك مدينة "درنة" الأكثر تضررا جراء العاصفة "دانيال" والفيضانات الناجمة عنها.
 
وأضاف برينان أن العديد من المنشآت الطبية لم تكن تعمل بشكل جيد حتى قبل العاصفة، حيث إن نسبة كبيرة من هذه المنشآت كانت تعانى بالفعل من سوء التجهيز ونقص الموظفين.
 
وأشار برينان إلى أن هناك مشكلات تتعلق بتوصيل المساعدات إلى المناطق التى فى حاجة إليها، قائلا إن "معظم الاستجابة المبكرة لأى أزمة كبيرة مثل هذه تكون من جانب المجتمع المحلى.. لكن نحن.. المجتمع الدولى، نحتاج إلى الوقوف خلفهم وتقديم الدعم على نطاق واسع بما يتناسب مع هذه الاحتياجات الهائلة".

إعصار دانيال

اخبار ليبيا

صحة عالمية



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