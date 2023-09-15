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السياحة والآثار تطلق دليلا إرشاديا لتفسير وعرض مواقع التراث الثقافى

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 02:44 م
السياحة والآثار تطلق دليلا إرشاديا لتفسير وعرض مواقع التراث الثقافى وزارة السياحة والآثار
كتب محمد أسعد

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أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة "الدليل الإرشادي لتفسير وعرض مواقع التراث الثقافي في مصر".

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا الدليل له أهمية علمية كبيرة حيث يقدم من خلال أجزاءه الأربعة منهجيات عامة وأدوات عملية تمكن القائمين على إدارة المواقع الأثرية من تطبيق مبادئ إدارة وتفسير التراث بطرق أكثر فعالية، كما يعتبر دليلا مرجعيا يقدم معايير تصميمية لعناصر تفسير المواقع الأثرية تتضمن مفاهيم الشمولية والإستدامة.

وأضاف مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن هذا الدليل سيساهم بشكل كبير من خلال تطبيق المعايير العلمية التي جاءت به على أرض الواقع سواء في مواقع التراث الثقافي أو بمراكز الزوار بها في تحسين التجربة السياحية بشكل كبير، وجعلها أكثر تميزا.

ومن جانبه قال د. باسم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، أن هذا الدليل الإرشادي يتكون من أربعة أجزاء تستعرض مبادئ إدارة مواقع التراث الثقافي في مصر، ومبادئ تفسيرها وإتاحتها للزائرين، و المعايير التصميمية للوحات الإرشادية، والمعايير التصميمية لمراكز الزوار.

الدليل الإرشادى
الدليل الإرشادى

 


وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية



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