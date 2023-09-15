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السكة الحديد: تشغيل قطارى "القاهرة/القناطر " وإيقاف "القاهرة / مطروح"

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 05:01 م
السكة الحديد: تشغيل قطارى "القاهرة/القناطر " وإيقاف "القاهرة / مطروح" قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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وجه المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة القومية لسكك مصر، بإعادة تشغيل قطارى 523 / 524 ركاب (القاهرة / القناطر الخيرية والعكس ) وذلك اعتبارا من يوم 15/10/2023 ويترتب على ذلك تعديل قطارات ( 548 / 562 / 551 / 121 ) طبقا للجداول المرفقة .

وأعلنت الهيئة عن إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس تزامناً مع إنتهاء موسم الصيف وذلك ابتداءاً من يوم الجمعة الموافق 19 / 9 / 2023 على النحو الآتى:

إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 19 / 9 / 2023 يتم ايقاف تشغيل قطار 772/773 النوم ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الإثنين الموافق 18/9/2023 ، على أن يعود بقطار 775/ 774 النوم ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023 .

واعتباراً من يوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023 يتم ايقاف تشغيل قطار 772/773 الجلوس ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق 28/9/2023 ، على أن يعود بقطار 775/ 774 الجلوس ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 29/9/2023 .


السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

القناطر الخيرية

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