"الزراعة": مد فترة صرف الأسمدة للمزارعين للموسم الصيفى حتى 30 سبتمبر

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، إنه تم مد فترة صرف الأسمدة للموسم الصيفي حتى 15 سبتمبر للمرة الأولى، وما أن قاربت الفترة على الانتهاء حتى وافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على مدة الفترة مرة أخرى حتى 30 سبتمبر، وسيبدأ الموسم الشتوى فى بداية شهر أكتوبر.

وأضاف عيسى، أنه يتم صرف الأسمدة من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 4311 جمعية ائتمان و 691 جمعية إصلاح زراعي و 577 جمعية استصلاح أراضى.

وتواظب على تدعيم الخدمات للمزارعين، ومنها حوكمة الرقابة على منظومة الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، حيث بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 8 ملايين طن أسمدة بدعم يقارب 40 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.

ويذكر أن الأسمدة تعد من أهم العوامل التي تؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية، فهي تُمد النباتات بالعناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها لنموها وتطورها، لذا تسعى وزارة الزراعة إلى تسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المزارعين في الحصول على حصة الأسمدة خلال الموسم الزراعى.