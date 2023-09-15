الجمهورية الجديدة.. جامعة بنى سويف الأهلية طفرة تعليمية على مساحة 42 فدانا

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إن الجامعة الأهلية تستهدف توفير تعليم جامعي مساوي لأي جامعة عالمية أو أفضل، بالإضافة إلى أنها توفر برامج جديدة ذو منهج جديد في التعليم، وتساعد على قلة تكدس الطلاب علي الجامعات الخاصة والحكومية

وأضاف الدكتور منصور حسن تضم جامعة بني سويف الأهلية، أن هناك 15 برنامجًا داخل 12 كلية وهي كليات: الطب والجراحة، طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلوم، الإعلام، التجارة، الآداب، والتمريض، وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء والصيدلة.

وقال الدكتور منصور حسن،أن جامعة بني سويف الأهلية: تضم مبنى إدارة الجامعة - وعدد 6 مباني أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية ما بين 2 طبي، 2 هندسي، 1 علوم أساسية وتطبيقية، و1 علوم إنسانية واجتماعية، وعدد 2 مبنى للعملي، ومبنى المعامل، ساحة إدارية، وأكاديمية، ومنطقة ترفيهية، مدرجات وفصول تدريب ومعامل وورش تدريب مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، ومكاتب إدارية.