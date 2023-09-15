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"الأوقاف" تفتتح اليوم 22 بيتا من بيوت الله منها 14 مسجدًا جديدًا و8 صيانة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 04:00 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 22 بيتا من بيوت الله منها 14 مسجدًا جديدًا و8 صيانة مسجد جديد - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الاوقاف  افتتاح ( 22) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 15 / 9 / 2023م،منها ( 14) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 8 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 175 ) مسجدًا منها ( 127 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 48) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. التوحيد –البعالوة– التل الكبير
مديرية أوقاف دمياط
2. بدوي بالناصرية - فارسكور
مديرية أوقاف الجيزة
3. الرحمن ـ قرية جرزا ـ العياط
مديرية أوقاف البحيرة 
4. الرياض – فرع 10 التحرير – أبو المطامير
5. الرحمة الزيتون – النمرية– أبو المطامير
6. مسجد المحطة – مدينة حوش عيسى
7. التربية  جنا كليس  - النمرية – مركز أبو المطامير 
8. الفرنساوي– بولين – كفر الدوار
مديرية أوقاف المنيا
9. الشيخ محمد شاور- الأشمونين - ملوي
10. الرحمن – الكوم الأحمر – شارونة– مغاغة
11. الهدى – شم القبلية – مغاغة
12. الرحمن – منشأة دعبس– أبو قرقاص 
مديرية أوقاف الغربية
13. مسجد سعد بغدادي – عزبة سعد بغدادي – سنبارة– المحلة الكبرى
مديرية أوقاف قنا
14. آل هرمل – السلامات – أبو تشت
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
1. الطحاوي – مناشي أبو صير - الواسطى
مديرية أوقاف قنا
2. الفتح – نجع النخلة – العركي - فرشوط
3. الحسن والحسين – بندر فرشوط
4. محمود توفيق – البحري سمهود- نجع سعيد- أبو تشت
مديرية أوقاف البحيرة 
5. عزبة الشريف – عزبة الشريف -  الأبعادية  - مركز دمنهور
6. المرادني –  مدينة دمنهور
7. السلام قومبانية لوقين – كفر الدوار 
8. الهداية – عزبة الدرايسة – مركز دمنهور
 
 

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