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الأرصاد المغربية تحذر من سقوط أمطار رعدية وثلوج كثيفة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 01:55 م
الأرصاد المغربية تحذر من سقوط أمطار رعدية وثلوج كثيفة ضحايا زلزال المغرب
كتب عبد الوهاب الجندى

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حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، من سقوط أمطار رعدية قوية (25 – 35 ملم) مصحوبة بالثلج الكثيف، اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة.

وأشارت المديرية، في بيان إلى رفع مستوى اليقظة إلى البرتقالي، موضحة أن هذه الزخات المطرية (25 – 35 ملم) مرتقبة بكل من الناظور والدرويش وجرادة وفكيك وبولمان وميدلت، مساء اليوم.

وتشهد المغرب تقلبات جوية وأرضية كبيرة آخرها الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليلة السبت الماضي وكانت قوته 7 درجات على مقياس ريختر وأسفر عن وقوع آلاف القتلى والمصابين فضلا عن عدد كبير من المفقودين.

ومن المتوقع انتشار السحب والحالة الغير مستقرة شرق البلاد والأطلس المتوسط ومناطق الجنوب الشرقية، وستكون مصحوبة بالبرد والرياح المعتدلة في المناطق الشمالية والأطلس الكبير.

 


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