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الأرصاد: استقرار تام فى حالة الطقس الأسبوع المقبل

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 11:16 م
الأرصاد: استقرار تام فى حالة الطقس الأسبوع المقبل إيمان شاكر
كتب محمد شرقاوى

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه لا يوجد اى منخفض جوي يأثر على مصر في الفترة المقبلة، مضيفة أن هناك استقرار تام في الأرصاد الجوية خلال الأسبوع المقبل. 
 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن بدء فصل الخريف جغرافيا في 23 سبتمبر الجاري، وفى هذه الفترة تتكون منخفضات جوية ومن الوارد وجود منخفضات جوية في معدلها الطبيعى في هذا الوقت 
 
وتابعت أنه فى حالة عدم وجود عدم استقرار في الطقس يتم نشر البيان في جميع وسائل الإعلام وغرفة دعم واتخاذ القرار المعنية للاستعداد في استقبال أي عاصفة أو منخفض جوى، مؤكدا ان عاصفة دانيال أثرت على مصر بسيط ولا يوجد تأثير سلبي منها على الجمهورية.

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ايمان شاكر



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