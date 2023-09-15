استئناف دخول الجماهير للعروض المسرحية «الناسك» و«الممر» بمهرجان المسرح العربي

الإسكندرية جاكلين منير

استأنفت إدارة مهرجان المسرح العربي،الخميس دخول الجماهير للعروض المسرحية «الممر» بقصر ثقافة الأنفوشي و«الناسك» بمسرح ليسيه الحرية في الإسكندرية بعد أن تم تنظيم عروض مسرحية، يومي الثلاثاء والأربعاء بدون حضور للجمهور، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإعلان الحداد على ضحايا ليبيا والمغرب.

وقال مخرج عرض «الممر» محمد عطا إن العرض يحكي عن كفاح المصريين وقت حرب الاستنزاف، ويوضح مدى العزيمة والإصرار على عدم الاستسلام لحقبة النكسة، وعلى أن يأخذوا ثأر زملائهم الشهداء، مضيفًا أن العرض مستوحى من قصة حقيقية من حرب الاستنزاف تدور حول كتيبة تم تكليفها بمهمة وفقدت الاتصال بقيادتها.

وأضاف أنه سعيد بالمشاركة بالمهرجان معتبرا المعهد العالي للفنون المسرحية المنظم للمهرجان بيته، قائلًا أن أي مهرجان ينظمه المعهد شرف له أن يشارك به.

وقال مخرج عرض «الناسك»، أشرف علي إنه يدور حول مجموعة من الشيوخ الصوفيين الذين يأخذون قطعة أرض ليبتون عليها حضرتهم والذكر ويمارسوا عليها طقوسهم الصوفية، وصاحبة الأرض الأصلية تريد هدم الحضرة الشيوخ لبناء منتجع سياحي مكانه، فيخدث صراع بينها وبين الشيوخ وتحاول تدبير مكيدة لكبير شيوخ الحضرة فتوقعه في الفتنة مع إحدى النساء لتأخذ ذلك حجة عليه وتزيل المكان بسبب ما ارتكب فيه من آثام.

وأضاف «علي» أن رسالة العرض تتلخص في أن النفس أمارة بالسوء مهما كان الإنسان متدين وقريب من الله، متابعًا أنه لا يوجد على الإنسان أسوأ من نفسه.

وبدأت فعاليات مهرجان المسرح العربي السبت الماضي وتستمر حتى الإثنين المقبل وهو نفس يوم حفل الاختتام الذي سيُعقد في مسرح سيد درويش.

وكان حفل افتتاح المهرجان، مساء الجمعة الماضية، حيث تم تكريم الفنانين عثمان محمد علي وحسام داغر، ويتم تكريم الفنانين كريم الحسيني وهاجر الشرنوبي خلال حفل الاختتام، وتُخصص جائزة لأفضل ممثلة خلال عروض المهرجان تحمل اسم الفنانة وفاء عامر، وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.