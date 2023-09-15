إيطاليا تطالب بالمساعدة الدولية بعد وصول 10000 مهاجر لأراضيها خلال 3 أيام

فاطمة شوقى

أعلنت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية حالة الطوارئ ، وطالبت بالمساعدة الدولية ومن الاتحاد الأوروبى بسبب وصول أكثر من 10 الاف مهاجر خلال ثلاثة أيام فقط ، في الوقت التي تمر به إيطاليا بأزمة هجرة غير مسبوقة.

وفي الفترة ما بين يومي الاثنين والأربعاء من هذا الأسبوع، وصل 161 قاربًا صغيرًا، نزل منها ما يقرب من 10 الاف شخص، وقد ساعد العديد منهم خفر السواحل الإيطالي أو قوارب من المنظمات الدولية. لكن إيطاليا لا تعرف ماذا تفعل بهم جميعا، خاصة وأن بعض الدول الأوروبية ترفض استقبال جزء من المهاجرين رغم أنه تم الاتفاق عليه بين دول الاتحاد الأوروبى.

وقررت حكومتا فرنسا وألمانيا مؤخرًا منع المهاجرين من إيطاليا وتدعو الاتحاد الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهد. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيستغل زيارة البابا فرانسيس المقبلة إلى مرسيليا (22 و23 سبتمبر) للتحدث معه حول هذه القضية.

وقد عارضت دول أخرى مثل المجر وبولندا، ذات الحكومات اليمينية، منذ البداية التدابير التي حاول الاتحاد الأوروبي تطويرها، مدركة أن أوروبا - ودول مثل إيطاليا على وجه الخصوص - تحتاج إلى المهاجرين للعمل لأن سكانها كبار السن.

وألمحت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى هذه الحقائق خلال مشاركتها في القمة الديموجرافية التي تعقد في بودابست هذه الأيام، وقالت ميلوني في القمة: "في كثير من الأحيان، يُقال بشكل فعال أن الهجرات ستساهم في نمو سكاننا". انا لا اوافق. وإنني على قناعة بأن الدول الكبرى يجب أن تتحمل مسؤولية بناء مستقبلها. يمكن للمهاجرين، إذا تم دمجهم بالكامل، أن يقدموا مساهمة ، ولكن يجب علينا إيجاد حل. إن الانخفاض السكاني ليس قدرا، بل هو خيار. وهذه ليست الانتخابات التي ننظر إليها الآن".

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 123 ألف مهاجر إلى إيطاليا حتى 13 سبتمبر. وكل شيء يشير إلى أن هذه الأرقام لن تتوقف.