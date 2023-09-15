إنقاذ أكثر من 30 مهاجرا قبالة جزيرة رودس اليونانية

فاطمة شوقى

أعلنت وزارة الشحن اليونانية، اليوم ،الجمعة، إنقاذ خفر السواحل 33 مهاجرا من قارب كان يواجه صعوبات قبالة ساحل جزيرة رودس وهي أكبر جزر دوديكانيز في الجنوب الشرقي من بحر إيجة في اليونان.

ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن الوزارة "إنه بعد أن تلقت هيئة ميناء الجزيرة بلاغات عن تعرض السفينة لصعوبات في البحر، تم إرسال سفينتين من خفر السواحل إلى مكان الحادث، الذي كان بالقرب من شاطئ أنتوني كوين شرق الجزيرة".

وكانت السفينة تقل 33 مهاجرا، بينهم امرأتان وتسعة قاصرين، تم نقلهم بعد ذلك إلى ميناء رودس، حيث تمت مصادرة السفينة وتجري هيئة الميناء تحقيقا أوليا.

غرق قارب الصيد المكتظ الذي قيل إنه كان يقل ما بين 400 إلى 750 شخصا في المياه الدولية قبالة اليونان في طريقه من ليبيا إلى إيطاليا، ونجا نحو 104 رجال، وانتشلت السلطات 82 جثة فقط.

وكانت حذرت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس)، أمس الخميس، من تضاعف أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا خاصة إلى إيطاليا خلال العام الجاري، مشيرةً إلى أن المهاجرين الوافدين عبر البحر المتوسط هم غالبا من ساحل العاج وغينيا.

وأشارت إلى أن عدد المهاجرين بشكل غير شرعي إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط بلغ نحو 114300 شخص بين يناير وأغسطس، أي نحو ضعف العدد في الفترة نفسها من 2022.

وقالت الوكالة الأوروبية إن طريق الهجرة الخطير جداً هذا عبره "نصف الوافدين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي حتى الآن هذا العام"، مضيفة: "قد يستمر ضغط الهجرة المتزايد على هذا الطريق في الأشهر المقبلة، مع قيام المهربين بخفض الأسعار للمهاجرين المغادرين من ليبيا وتونس، في خضم منافسة شرسة بين الجماعات الإجرامية".