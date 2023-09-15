اليوم السابع
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الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:26 م
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إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادثى سير على طرق البحيرة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 11:56 ص
إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادثى سير على طرق البحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة، وقوع حادثى سير بمركزى إيتاى البارود ووادى النطرون بالبحيرة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 
 
بالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة  ملاكى  بطريق القاهرة - الإسكندرية  الزراعى دائرة مركز إيتاى البارود بالبحيرة، وأسفر  الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى ايتاى البارود المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
وفى مركز وادى النطرون أصيب 3اشخاص بكسور وكدمات مختلفة  إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية. 
 
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق،ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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