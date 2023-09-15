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أين توجد الصحراء الوحيدة فى أوروبا.. صحيفة إسبانية تجيب

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 11:09 ص
أين توجد الصحراء الوحيدة فى أوروبا.. صحيفة إسبانية تجيب صحراء أوربا
فاطمة شوقى

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كشفت صحيفة لاراثون الإسبانية عن الصحراء الوحيدة التى توجد فى أوروبا ، حيث أنه على الرغم من أن العديد من المناطق القاحلة للغاية في القارة الأوروبية غالباً ما يتم تصنيفها على أنها صحارى، إلا أن الحقيقة هي أن أوروبا لديها مساحة واحدة فقط على أراضيها تتوافق من الناحية التضاريسية والتقنية مع تعريف الصحراء.

وقالت الصحيفة إن الصحراء الوحيدة في قارة أوروبا هي صحراء تابيرناس، وهي منطقة طبيعية تقع في الجنوب الغربي من إسبانيا وتحتل مساحة 280 كيلومترا  بين جبال فيلابريس والحمية، في مقاطعة ألمرية، التي تبعد عن عاصمة المحافظة بأقل من 30 كيلومتراً.

وتعيش فى صحراء تابيرناس بعض أنواع النباتات والحيوانات الفريدة من نوعها فى العالم ، ويتسلط ضوء الشمس على هذه المنطقة 3000 ساعة من الضوء سنويا ، ولهذا يوجد بها منصة شمسية تابعة لمركز أبحاث الطاقة والبيئة والتكنولوجيا وهى أكبر مركز للبحث والتطوير والاختبار فى اوروبا مخصص لتقنيات الطاقة الشمسية المركزة.

تعد هذه الصحراء الأندلسية جنة حقيقية لمحبي الطبيعة. يتيح لك عدم وجود تلوث ضوئي التفكير بوضوح في النجوم. من كالار ألتو، الذي يُعتبر أكبر مرصد فلكي في أوروبا القارية، شمال تابيرناس، تصبح السماء غطاءً لا يضاهى، مما أدى إلى أن تصبح وجهة سياحية فلكية.

 


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