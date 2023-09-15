أمن القاهرة يضبط مصنعين للحلوى والمنظفات بدون تراخيص

كتب - أحمد عبد الهادى

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.. أبرزها الآتى:

ضبط (صاحب مصنع ومخزن حلوى كائن بدائرة قسم شرطة شبرا) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى المولد" منتهية الصلاحية ، مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المخزن على (عدد 8700 قطعة حلوى "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها") وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

حلوى مضبوطة

ضبط (صاحب مصنع منظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميه كبيرة من المنظفات الصناعية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المصنع على (3,150 ألاف لتر صابون سائل - 500 لتر منظف - 625 كيلو جرام ملح طعام - 25 كيلو جرام صودا كاوية - 7 كيلو جرام "ألوان صناعية - روائح" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المنظفات الصناعية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.