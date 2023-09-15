وذكر بيان للخارجية الألمانية اليوم، أن الصليب الأحمر الألماني يتعاون مع الهلال الأحمر الليبى لتقديم كافة المساعدات إلى ضحايا الفيضانات مضيفا أن الشعب الليبى يعانى حاليًا من كارثة فيضانات مدمرة حيث شهدت ليبيا يوم الأحد أمطارا غزيرة لم تحدث منذ 40 عاما.

وأوضح البيان أنه لا يزال من غير الواضح عدد الأشخاص الذين سقطوا ضحايا للفيضانات،كما أن العديد من المناطق معزولة عن العالم الخارجي.

وأضاف البيان نحن نعمل بجد لضمان وصول مساعدتنا للأشخاص في منطقة الكارثة في أسرع وقت ممكن لافتا أن ليبيا قامت بتفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي وطلبت الدعم .