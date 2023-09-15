أطعمة تزيد خطر الإصابة بمرض السرطان.. تعرف على أفضل نمط حياة صحى

كتبت فاطمة خليل

يمكن لبعض الأطعمة فائقة المعالجة والأطعمة السريعة أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان إذا تناولها الشخص بكميات كبيرة أو على مدى فترات طويلة، منها الأطعمة المصنعة والنقانق والوجبات الخفيفة المعلبة والحبوب السكرية والصودا، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة التى يجب تجنبها أو تقليلها للوقاية من السرطان، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

بعض عوامل خطر الإصابة بالسرطان قابلة للتعديل، مما يعني أنه يمكن للأشخاص زيادة أو تقليل خطر الإصابة بالسرطان عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل نظامهم الغذائي. ترتبط اللحوم الحمراء والكحول الزائد والأطعمة عالية المعالجة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان. 45% من الوفيات الناجمة عن السرطان في الولايات المتحدة هي عوامل خطر قد يتمكن الناس من تغييرها، مثل زيادة الوزن والسمنة، والخمول البدني، وسوء التغذية.

تصنف منظمة الصحة العالمية اللحوم الحمراء في المجموعة 2A، مما يعني أنها "من المحتمل أن تكون مسرطنة" للإنسان. المادة المسرطنة هي أي مادة يمكن أن تسبب السرطان. وفيما يلي أمثلة على اللحوم الحمراء: لحم البقر، ولحم الضأن، ولحم العجل، والماعز. وبسبب هذا الخطر، ينصح خبراء السرطان بعدم تناول أكثر من ثلاث حصص من اللحوم الحمراء المطبوخة كل أسبوع.



اللحوم المصنعة