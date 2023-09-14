9 قوافل طبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية فى سوهاج خلال شهر أغسطس الماضى

سوهاج عمرو خلف

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف علي أكثر من 9 آلاف مواطن خلال شهر أغسطس الماضى وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تعمل بالتوازي بين تطوير الحجر وكذا تطوير البشر وتوفير حياة لائقة لهم، ورفع العبء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القوافل الطبية استهدفت 4 مراكز وهى ( المراغة - سوهاج - المنشاه - أخميم)، من خلال 9 قوافل طبية مجانية، استهدفت القري الأكثر احتياجاً بتلك المراكز، مشيرا إلى أن القوافل الطبية ضمت كافة التخصصات الطبية من ( الباطنة - الأطفال - عظام – جراحة- الرمد - الأسنان - الجلدية - نساء و ولادة ) بجانب خدمات الأشعة و التحاليل الطبية، بالإضافة الي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية و أن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً، لافتة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.