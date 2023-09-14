اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الدفاع البولندى: نحتاج إلى سربين من الطائرات المقاتلة متعددة المهام

الخميس، 14 سبتمبر 2023 04:35 م
وزير الدفاع البولندى: نحتاج إلى سربين من الطائرات المقاتلة متعددة المهام ماريوس بلاشتشاك
أ ش أ

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 قال وزير الدفاع البولندى ماريوس بلاشتشاك، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة بحاجة إلى سربين إضافيين على الأقل من الطائرات المقاتلة متعددة المهام.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن بلاشتشاك قوله، فى حديث للإذاعة العامة، إنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأن نوع الطائرات التى ينبغى أن تتكون منها، لكنه شدد على أهمية تعزيز القوات المسلحة البولندية من أجل ردع المعتدي.


وقال بلاشتشاك إن بولندا لديها حاليًا 48 مقاتلة من طراز F-16 و32 طائرة من طراز F-35 قيد الطلب، وستصل أول طائرة منها إلى بولندا العام المقبل.


وأضاف بلاشتشاك: "لقد طلبنا 48 طائرة من طراز FA-50، وستصل 12 منها هذا العام، وبعضها موجود بالفعل فى القوات الجوية البولندية، لكنها لا تزال قليلة للغاية". 


وأشار "نحتاج على الأقل إلى سربين آخرين من الطائرات متعددة المهام، أى نوع من الطائرات ستكون - نحن نعمل على التفاصيل".


وخلال افتتاح معرض دولى للدفاع فى مدينة كيلسى بوسط بولندا فى 5 سبتمبر الجاري، أعلن الرئيس البولندى أندريه دودا أن الحكومة البولندية تخطط لإنفاق 137 مليار زلوتى بولندى (29.60 مليار يورو) على الدفاع فى العام المقبل، وهو ما يمثل 4 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد. .


بولندا

روسيا

أوكرانيا

موسكو

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