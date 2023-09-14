وزير الداخلية الأوكراني: موقف بريطانيا واضح منذ بداية العملية الروسية

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التقى وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو مع وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان في العاصمة البريطانية لندن.



وقال كليمينكو عبر تطبيق "تليجرام" وفقا لما ذكرته وكالة انباء (يوكينفورم) الأوكرانية، إن "موقف المملكة المتحدة واضح وثابت، من دعم أوكرانيا في الحرب التي بدأتها روسيا كما ناقشنا العديد من القضايا المهمة وعلى وجه الخصوص، قمنا بتوثيق جرائم الحرب".



كما شكر كليمينكو على التدريب الجيد للمحققين الأوكرانيين الذين خضعوا لتدريب متخصص في المملكة المتحدة.



وقال وزير الداخلية البريطاني "كان من المهم أن نقول إننا نمضي قدمًا ونفكر بالفعل في الشكل الذي يجب أن تكون عليه أوكرانيا بعد الفوز، لقد تمكنا من الاتفاق على تبادل الخبرات، بما في ذلك في مسائل مكافحة الاحتيال والعنف المنزلي وجرائم الشوارع".



ووفقا له، ناقش الطرفان أهمية تعزيز الحدود الأوكرانية، لافتا إلي أنه"وفي المستقبل القريب، تتوقع أوكرانيا أن تتلقى معدات خاصة من زملائها البريطانيين لتحسين المعدات التقنية لحدود الدولة".

وأضاف"هناك موضوع منفصل وهو إعادة تأهيل جنودنا، إعادة التأهيل الطبي والنفسي، المملكة المتحدة لديها الخبرة اللازمة التي ستكون مفيدة لنا بالتأكيد".

واختتم وزير الداخلية الأوكراني بشكره لنظيرته البريطانية برافرمان وحكومة المملكة المتحدة على دعمهم المنهجي والمستمر، قائلا "لقد شعرت أوكرانيا بالدعم الموثوق به من شركائنا منذ اليوم الأول للحرب الشاملة".