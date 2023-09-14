وزارة التضامن تبدأ غدا صرف الدعم النقدى للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى ، غدا الجمعة صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر الجارى من خلال ماكينات الصرف الآلى وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

على جانب اخر تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ صرف معاشات سبتمبر لأصحاب المعاشات ممن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعىُ.