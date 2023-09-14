واردات مصر من القمح تتراجع إلى 305 ملايين دولار فى يونيه الماضى

كتب: مدحت عادل

تراجعت الواردات المصرية من القمح في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت قيمة واردات القمح نحو 305 مليون و804 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، بينما كانت نحو 335 مليون و970 ألف دولار في شهر يونيه عام 2022، بتراجع بلغ نحو 30 مليون و166 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن واردات مصر من القمح جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 855 مليون و535 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل مليار و170 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 315 مليون دولار.

وتضمنت قائمة التراجعات من المواد الخام كلا من فول الصويا وبلغت قيمة وارداته 148 مليون و85 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 241 مليون و689 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 93 مليون و604 ألف دولار، يليها واردات التبغ وورق الدخان بقيمة 3 ملايين دولار في يونيه الماضي، مقابل 7 ملايين و937 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 4 ملايين و927 ألف دولار.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 38.1%، حيث بلغت 5.23 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023، مقابل 8.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها "منتجات البترول بنسبة 37.8%، وقمح بنسبة 9%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 42.7%، ذرة بنسبة 42.4%.