اليوم السابع
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اعتبارًا من الأحد المقبل..

هيئة الاستثمار: تأسيس المنشآت الفردية وشركات الأشخاص عبر البوابة الإلكترونية فقط

الخميس، 14 سبتمبر 2023 04:43 م
هيئة الاستثمار: تأسيس المنشآت الفردية وشركات الأشخاص عبر البوابة الإلكترونية فقط الهيئة العامة للاستثمار
كتب محمد أسعد

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أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن استقبال تأسيس كافة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص (التوصية بالأسهم- التضامن) الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عبر البوابة الإلكترونية للهيئة فقط www.gafi.gov.eg، وذلك اعتبار من يوم الأحد المقبل 17 سبتمبر 2023.

وأشارت الهيئة في منشور لها أنه لن يتم تأسيس تلك الشركات من خلال الحضور إلى المركز الرئيسي أو فروع الهيئة بالمحافظات، مع مراعاة وجود التوقيع الإلكتروني Token ساري أثناء التأسيس عبر البوابة الالكترونية واستخدام التوكيلات المميكنة فقط.

 

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الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعلنت في أغسطس عن إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة.

ويأتي تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة، كأحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم تنفيذها في وقت قياسي، وتمثل نقلة نوعية، وتُضفي قدراً أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

 

 


هيئة الاستثمار

الاستثمار في مصر

تأسيس الشركات



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