نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق.. استمرار فرز الرغبات تمهيدا لإعلان النتيجة

كتب محمد صبحى

نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2023، يواصل مكتب التنسيق للقبول بالجامعات أعمال فرز رغبات الطلاب المتقدمين ضمن أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق وذلك طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى، وذلك تمهيدًا لإعلان النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

يترقب طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة، وأيضا طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك بعدما أغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمس.