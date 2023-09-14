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نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق.. استمرار فرز الرغبات تمهيدا لإعلان النتيجة

الخميس، 14 سبتمبر 2023 06:21 م
نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق.. استمرار فرز الرغبات تمهيدا لإعلان النتيجة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق
كتب محمد صبحى

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نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2023، يواصل مكتب التنسيق للقبول بالجامعات أعمال فرز رغبات الطلاب المتقدمين ضمن أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق وذلك طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى، وذلك تمهيدًا لإعلان النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.
 
يترقب طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة، وأيضا طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك بعدما أغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمس.
 
فيما يواصل مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، فى فرز رغبات الطلاب تمهيدا لإعلان النتيجة، وينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على النتيجة برقم الجلوس والرقم والسرى بعد اعتمادها من مكتب التنسيق من خلال الضغط على الرابط التالى من هنا للتعرف على نتيجة الترشيح للجامعات والمعاهد :- https://tansik.digital.gov.eg/application/
 
 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

موقع التنسيق

رابط الحصول على نتيجة التنسيق

اليوم السابع بلس



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