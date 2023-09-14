نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحى بالحوامدية وأبو النمرس

كتبت - مرام محمد

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية على مشروعات الصرف الصحي بمدينة الحوامدية ومركز أبو النمرس، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتفقد نائب المحافظ محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشيخ عتمان، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال وصلات الصرف الصحي المتبقية لمنازل القرية.

وتابع النائب الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي لقرية أم خنان، موجها بسرعة الانتهاء من تجارب التشغيل والبدء في تنفيذ أعمال وصلات الصرف الصحي لمنازل القرية.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية منيل شيحة بمركز أبو النمرس، مشددا بمضاعفة الجهد لإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لدخول المشروع الخدمة الفعلية.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية، مبروك عمارة رئيس مركز أبو النمرس، ومسؤولي مجلس مدينة الحوامدية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.