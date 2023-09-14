مستشفى منشية البكري العام ينجح في إجراء جراحة دقيقة بالعمود الفقري

كتب وليد عبد السلام

أجرت مستشفى منشية البكري أمس جراحة دقيقة لمريض شاب 32 عامًا، حضر لعيادة العمود الفقري بالمستشفى، يشكو من ألم أسفل الظهر مع أعراض عرق النسا لمدة 10 أشهر مع فشل جميع العلاجات التحفيظية، وبمراجعة الأشعة تبين وجود انزلاق غضروفي ما بين الفقرات الرابعة والخامسة قطنية ضاغطة على أعصاب الساق، وتم تجهيز المريض للعمليات وإجراء جراحة لاستئصال الغضروف بالمنظار.

وتعد هذه الجراحة من الجراحات ذات المهارة الفائقة والخاصة، ويعد استئصال الغضروف بالمنظار هي أحدث تقنيات التدخل المحدود في جراحات العمود الفقري و التي تطلب تدريب و فريق طبي متكامل من اطباء تخدير و تمريض، وقد خرج المريض تحسن بعد ٢٤ ساعة.

جاء ذلك ضمن الجهود المبذولة في مستشفيات قطاع الطب العلاجي لرفع معدلات العمليات، ورفع كفاءة الجراحات التي تتم فيها.

اجري الجراحة الدكتور أحمد عادل وفا أخصائي جراحة العظام و العمود الفقري بالمستشفى، دكتوراة في جراحة العظام من جامعة عين شمس، والدكتور سامح محمد حسن رئيس قسم التخدير بالمستشفى، ومن التمريض صابرين السيد، وآية أسامة.

الدكتور عصام فريد مدير عام المستشفى، قال إن المستشفى يعمل على رفع كفاءة مستوى الأقسام الجراحية من خلال التعاون مع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة في سد احتياجات الأقسام الجراحية، ومدها بكل الإمكانيات التي من شأنها تيسير العمل، موضحًا أن المستشفى يقدم خدمات المعمل مثل صورة الدم الكامله ووظائف الكلى والكبد وتحاليل السيولة ومسحة الكورونا وتحاليل مزرعه الدم والبول، وخدمات الأشعة المختلفة، مثل xray والمقطعية، وأشعة الموجات فوق الصوتية"الدوبلكس للاورده والشرايين"، ويعمل قسم الأشعة بالمستشفى بنظام الباكس.