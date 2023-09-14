محافظ الوادى الجديد يترأس أول اجتماع للمجلس التنفيذي بالمقر المميكن الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، أول اجتماع للمجلس التنفيذي بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، ضمن إجراءات التشغيل التجريبي لقاعة الاحتفالات الرئيسية، استعدادًا للافتتاح الرسمي للعاصمة، وذلك بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة والعاملين بالجهات الحكومية المنتقلين للعمل بالعاصمة.

واستهل الحضور الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا الكوارث الإنسانية بدولتي ليبيا والمغرب الشقيقتين، داعين المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب المحافظ - خلال كلمته - عن خالص تقديره وامتنانه لدعم القيادة السياسية لإنشاء أول مجمع للمصالح الحكومية على مستوى الجمهورية يحاكي العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم ربطه إلكترونيًا بالوزارات والهيئات الحكومية بها. كما قدم الشكر لجميع العاملين والقائمين على تنفيذ هذا المشروع، مؤكدًا على سرعة استكمال كافة الخدمات اللازمة لتيسير مهمة العاملين بالعاصمة.

وأصدر الزملوط عدد من القرارات كان أهمها سرعة توفير وسائل انتقال جماعية للعاملين المنتقلين لمقر العاصمة الإدارية الجديدة بدعم من المحافظة بقيمة 50٪ من قيمة الاشتراك وسرعة إنهاء التجهيزات النهائية بالمدرسة الرسمية الدولية (IPS)، استعدادًا للافتتاح بداية العام الدراسي بدعم من المحافظة يصل ل 50 ٪ من قيمة المصروفات الدراسية.

كما وجه المحافظ بالبدء في إجراءات تخصيص أرض لإنشاء مدرسة للمتفوقين ( stem) بمدينة موط بمركز الداخلة والتأكيد على جاهزية مقرات إقامة الطالبات الملتحقات بفرع جامعة الأزهر بمدينة الخارجة؛ بالتزامن مع دخولها الخدمة بداية العام الدراسي الجديد واستغلال المعاهد الأزهرية بالقرى كأروقة لتحفيظ القرآن الكريم خلال الفترة المسائية، وذلك بدعم من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ للتوسع في توفير مكاتب تحفيظ لائقة لأبناء القرى.

كما وجه المحافظ بمراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل المزارع وتوفير معدات إطفاء حرائق داخل حظائر الماشية للحد من الحرائق وإهدار الممتلكات العامة والخاصة وتعميم استخدام الكارت الذكي لاستهلاك الوقود للسيارات الحكومية بكافة الحملات الميكانيكية؛ لترشيد وحوكمة الاستهلاك واستكمال خطة تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية على مستوى المحافظة، لترشيد استهلاك مياه الري والحفاظ على الخزان الجوفي.