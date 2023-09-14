محافظ القليوبية يستقبل سفير "كازاخستان" لبحث سُبل التعاون.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل، اليوم الخميس، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، يُرافقه السكرتير الأول طالغات إليا، ومساعد السفير أنس عادلبيكوف، فى زيارته الأولى لمبنى ديوان عام محافظة القليوبية، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكازاخستانية واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين.

في بداية اللقاء رحبَّ "محافظ القليوبية" بسفير جمهورية كازاخستان في القاهرة والوفد المُرافق له في زيارتهم الودية الأولى لمبنى ديوان عام المحافظة، مُشيراً إلى أن مصر تُقدر وتَعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان، وهو ما يبدو جلياً في اللقاءات والإتصالات الرئاسية المُتبادلة بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين محافظة القليوبية ومحافظة أتيراو، وذلك من خلال بحث إبرام إتفاقية تعاون مُشترك بين محافظة القليوبية ومحافظة أتيراو

بكازاخستان، لتعظيم الإستفادة وتبادل الخبرات بين المحافظتين، من حيث الزراعة وتبادُل المُنتحات الزراعية، علاوة على التعاون المُشترك في مجالات الصناعة والثقافة والرياضة والإنتاج الحيواني.

وأوضح السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، أن جمهورية كازاخستان تشتهر بالانتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية، حيث يبلُغ انتاج القمح في جمهورية كازاخستان 20 مليون طن في العام، كما تتسم جمهورية كازاخستان بتوافر جلود الماشية والتي تُستخدم في صناعة الجلود، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات الفنية بين القليوبية واتيراو فى كافة المجالات، مُشيراً إلى أن عدد سُكان دولة كازاخستان يبلُغ 20 مليون نسمة، لافتاً إلى أنه يزور مصر سنويا 200 ألف سائح كازاخستاني، مما يدعو إلى ضرورة وأهمية تفعيل التعاون المُشترك بين البلدين عامة وبين محافظة القليوبية ومحافظة اتيراو خاصة.

وفي السياق ذاته أشار السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، إلى رغبة جمهورية كازاخستان بزيارة رسمية لمحافظة القليوبية في الثامن من أكتوبر المُقبل لدراسة كافة الاقتراحات للتعاون بين المحافظتين، والتي من شأنها تعزيز العلاقات بين الدولتين والنهوض بهما في كثيرٍ من المجالات، موجهاً الدعوة لمحافظ القليوبية لزيارة جمهورية كازاخستان للتعرف على كافة معالم الجمهورية وكيفية الاستفادة القصوى والتعاون في كافة المجالات.

وفي ختام اللقاء أهدى محافظ القليوبية، درع المحافظة لسفير كازاخستان بالقاهرة، مُعرباً عن سعادته بهذه الزيارة المُثمرة والبناءة، مؤكداً أن مصر تُعد أجمل مقصد سياحي، كما أهدى السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة كتب عن معالم جمهورية كازاخستان ومحافظة أتيراو، مُشيداً بحسن استقباله والوفد المرافق له على أرض القليوبية بديوان عام المحافظة، جاء اللقاء بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، وعلا عيسى مقلد مسئول العلاقات الدولية بالمحافظة.