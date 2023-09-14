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محافظ القاهرة يخفض تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 5 درجات

الخميس، 14 سبتمبر 2023 03:53 م
محافظ القاهرة يخفض تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 5 درجات محافظ القاهرة ومدير التعليم
كتب سيد الخلفاوى

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قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسى 2023 /2024  للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 5 درجات ليكون 220 درجة بدلًا من 225 درجة، وأن يكون القبول بفصول الخدمات 180 درجة بواقع 40 درجة أقل من الثانوى العام، وذلك فى عدد من المدارس التى بها أماكن شاغرة فى بعض  إلادارات التعليمية على مستوى المحافظة لاستكمال أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى، وإستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .
 
وأكد ايمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم انه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لاعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.
 
وكان محافظ القاهرة خفض تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام مرتين، خلال الفترة الماضية.
 
 

القاهرة

تنسيق الثانوي العام

الثانوي العام

تعليم القاهرة



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