محافظ الغربية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى نهطاى

الغربية محمد طارق

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، جولة تفقدية مساء اليوم لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بزفتى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي "حياة كريمة" للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بقرى الريف المصرى.

وتفقد محافظ الغربية، خلال الجولة كورنيش نهطاي المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يتم إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مبنى مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي الذي يقام على مساحة 600 متر مربع و الذي يعد من أبرز مشروعات المبادرة، باعتباره يسهم في القضاء على معاناة سكان القرى في الحصول على مختلف الخدمات الحكومية، ويوفر حزمة من الخدمات لأهاليها، من خلال وجود مقرات للمركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية، والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي ، كما تفقد المحافظ مركز تنمية الأسرة والطفل بنهطاي وحديقة نهطاي العامة، نقطة الحماية المدنية بنهطاي، واختتمت الجولة بتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بنهطاى.

وأكد محافظ الغربية خلال الجولة على الدور العظيم الذي تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات ، فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا فى تلك القرى من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها في إطار المبادرة.