محافظة أسوان تتابع تنفيذ 32 مشروعا لـ"حياة كريمة" فى قرى الكفور.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة التابعة للمحافظة، باستمرار الجولات الميدانية لرصد نسب ومعدلات التنفيذ مع إزالة كافة المعوقات والمشكلات أولاً بأول وضمان تلبية مختلف المطالب والاحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة، فى إطار المتابعة المتواصلة لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

من جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان، فى بيان صحفى، القيام بجولة ميدانية لتفقد 32 من المشروعات الجارية بقرية الكفور بمركز كوم أمبو والتى تضم 32 تابعًا بإجمالى 55 ألف نسمة.

وأشار إلى أنه تم تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة 100% ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إحلال وتجديد مركز شباب الكفور بنسبة 95%، علاوة على متابعة مشروعات إنشاء المجمع الزراعى، ومد خطوط وكابلات الكهرباء لخدمة محطة رفع الرغامة شرق، بنسب 80%، وأيضاً تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الكفور بنسبة 70%.

وخلال الجولة الميدانية، أوضح المهندس ناجح مصطفى، أنه تم عقد اجتماع تنسيقى بحضور نائب رئيس المدينة ومنسق مبادرة حياة كريمة وأيضاً رئيس القرية وذلك لبحث ودراسة المشكلات والاحتياجات التى تم رصدها ومعاينتها خلال الجولة الميدانية ومنها مشكلة أحد جمعيات تنمية المجتمع بقرية الكفور.

وأضاف، أنه تم التواصل مع أحد المقاولين المنفذين من أجل القيام ببناء سور وفصل لحضانة الأطفال بمساحة الأرض التابعة للجمعية، لافتاً إلى أنه تم إعداد تقرير ميدانى مفصل يشمل نسب التنفيذ بمختلف المشروعات، بجانب المشكلات والمطالب المرصودة لعرضها على المحافظ وذلك لإصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دفع مستويات ومعدلات الإنجاز والانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة.



جانب من زيارة وحدة حياة كريمة للقرية



مجمع الخدمات الزراعية



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