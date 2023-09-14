محاضر لـ 36 مخبزًا لإنتاج خبز ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.