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مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون يقر تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج

الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:33 م
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون يقر تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت – هند مختار

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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
 
ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم  161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3  أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
 
 
 
 

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