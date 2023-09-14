مجلس الوزراء يعتمد قرارات صادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية.. تفاصيل

اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/9/2023 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ 5 مشروعات لوزارتي النقل والإسكان، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.
مجلس الوزراء يعتمد قرارات صادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية.. تفاصيلالخميس، 14 سبتمبر 2023 01:42 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت – هند مختار
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