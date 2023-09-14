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مجلس الوزراء يعتمد قرارات صادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية.. تفاصيل

الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:42 م
مجلس الوزراء يعتمد قرارات صادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية.. تفاصيل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت – هند مختار

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اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/9/2023 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ 5 مشروعات لوزارتي النقل والإسكان، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.
 
 

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