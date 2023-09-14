اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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كندا ترسل مساعدات للمغرب لمواجهة آثار الزلزال المدمر

الخميس، 14 سبتمبر 2023 08:00 ص
كندا ترسل مساعدات للمغرب لمواجهة آثار الزلزال المدمر زلزال المغرب
أ ش أ

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بدأت الحكومات الفيدرالية والمحلية والجمعيات الخيرية الكندية في التحرك لمساعدة المغرب، التي أبلغت عن أكثر من 2900 حالة وفاة وعدة آلاف من الإصابات بعد الزلزال الذي ضرب جنوب مدينة مراكش مؤخرا .


وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، إن الحكومة ستطابق التبرعات التي تصل إلى 3 ملايين دولار والتي تم تقديمها لصندوق الإغاثة من الزلزال التابع للصليب الأحمر الكندي خلال الأسبوعين المقبلين.


وتساعد الأموال الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الأغذية والمياه والأموال، بالإضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحي والخدمات الصحية، وفقًا للخارجية الكندية. كما سيتم تخصيص مليوني دولار أخرى من المساعدة الفيدرالية لتلبية الاحتياجات الفورية.

وتعهدت حكومة مقاطعة كيبيك بمبلغ 1.5 مليون دولار للمنظمات العاملة في المغرب، في حين أطلقت العديد من الجمعيات الخيرية الكبرى حملات تمويل. 
وقالت مديرة الاتصالات والعلاقات الحكومية ميراندا جالو إن منظمة الإغاثة الإسلامية الكندية جمعت حوالي 40 ألف دولار في الساعات الأولى من جمع التبرعات.


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