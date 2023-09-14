قافلتان طبيتان ومعرض ملابس لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، قافلتين طبيتين استهدفت توقيع الكشف الطبي على 209 مرضى بقرى مراكز مطوبس والبرلس ودسوق وكفر الشيخ والحامول وبلطيم، كما نظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم 400 أسرة من الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا لأهالي قرى السعيدية وحامول العرب والطرفاية بمركز الحامول.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشددت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأي خدمة طبية، أو الحالات التي تسليمها أي مساعدة أو مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية.