اليوم السابع
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الخميس، 14 سبتمبر 2023 11:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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غدًا.. بوتين ولوكاشينكو يجريان محادثات فى سوتشى الروسية

الخميس، 14 سبتمبر 2023 11:05 م
غدًا.. بوتين ولوكاشينكو يجريان محادثات فى سوتشى الروسية ديمترى بيسكوف
أ ش أ

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 صرح المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، اليوم /الخميس/، بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيجرى محادثات مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو فى مدينة سوتشى الروسية غدا /الجمعة/.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية -وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "غدا، من المقرر أن يعقد الرئيس بوتين اجتماعا مع الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو فى سوتشي"، مضيفا أن الاجتماع قد يعقد فى منتصف النهار تقريبا


وأكد بيسكوف أن بيلاروسيا هى أقرب حليف للبلاد، مشيرًا إلى أن الزعيمين يتواصلان بانتظام ويتبادلان الرسائل.


ومن المقرر أن يكون هذا اللقاء السابع بين بوتين ولوكاشينكو هذا العام، حيث التقى الزعيمان على الأراضى الروسية فى المناسبات الست السابقة، وكان آخر اجتماع لهما فى أواخر يوليو الماضي، وكانت آخر محادثة هاتفية بينهما فى 30 أغسطس الماضي


ووصل الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو إلى روسيا اليوم فى زيارة عمل.


ووفقا لوكالة أنباء (بيلنا) البيلاروسية، فإنه من المقرر أن يبحث الرئيسان الجهود المشتركة فى مجال الاقتصاد مثل الصناعة التحويلية والزراعة وغيرها من القطاعات، فضلاً عن العمل فى مجال إحلال الواردات، والشؤون الدولية والإقليمية باعتبارها القضايا الرئيسية فى المحادثات.


الكرملين

روسيا

لوكاشينكو

بيلاروسيا



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