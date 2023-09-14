كتب محمد جمال

أمر العاهل المغربى الملك محمد السادس اليوم بالتكفل الفورى بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد، بسبب الزلزال المدمر، بحسب سكاى نيوز.

وجدد العاهل المغربى تعليماته بإطلاق برنامج مدروس ومندمج وطموح لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، وجاء ذلك خلال اجتماع عمل لتفعيل البرنامج الاستعجالى للتكفل بالمتضررين من زلزال الحوز.

وشدد الاجتماع على مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال انشاء مراكز إيواء ملائمة ومقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية.

كما قررت الحكومة منح مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المتضررة .

وشدد العاهل المغربي على ضرورة الانتهاء من إعادة الإيواء سريعا وأن تتم بما تتوافق مع احتياجات المتضررين.

كما تم تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

كما شدد ملك المغرب، على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.

يذكرأن، أعلن المرصد الأورومتوسطى لرصد الزلازل تعرض منطقة مراكش جنوب وسط المغرب صباح اليوم الخميس، لهزة ارتدادية بقوة 4.6 درجات بمقياس ريختر والتى شعر بها السكان .

وذكر المرصد عبر موقعه الإليكتروني أن الهزة وقعت على الساعة 06.53 دقيقة بالتوقيت المحلى، وعلى عمق 10 كيلو مترات . وكان المصدر قد أعلن تعرض المغرب لأربع هزات ارتدادية أمس تراوحت قوتها ما بين 3 ، 3.5 درجات بمقياس ريختر في منطقة الحوز والتي تسببت فى سقوط صخور أدت إلى إصابة مصور بأحد القنوات الفضائية ، وطلب من السكان والطواقم الصحفية مغادرة المنطقة على الفور.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، أعلنت ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال المدمر إلى 2946 حالة وفاة تم دفن 2944 منهم، و5674 مصابا.

وذكر بيان للوزارة، أمس الأربعاء، أن عدد الوفيات بلغ 1684 حالة فى إقليم الحوز، و980 حالة فى إقليم تارودانت، فى حين لم يتم تسجيل أى حالة وفاة جديدة فى باقى المدن والأقاليم المعنية.

وأوضح البيان أن السلطات المختصة تواصل جهودها للتكفل بالمصابين، وإيواء المتضررين، وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم، وتأمين حركة السير بالطرق التى تضررت جراء الزلزال، معبئة فى الوقت نفسه كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.