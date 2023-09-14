وذكر المرصد عبر موقعه الإليكتروني أن الهزة وقعت على الساعة 06.53 دقيقة بالتوقيت المحلى، وعلى عمق 10 كيلو مترات .

وكان المصدر قد أعلن تعرض المغرب لأربع هزات ارتدادية أمس تراوحت قوتها ما بين 3 ، 3.5 درجات بمقياس ريختر في منطقة الحوز والتي تسببت فى سقوط صخور أدت إلى إصابة مصور بأحد القنوات الفضائية ، وطلب من السكان والطواقم الصحفية مغادرة المنطقة على الفور.